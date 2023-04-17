Після матчу проти Вільяреала зірка мадридської команди вдарив в обличчя Алехандро Баену. Пізніше гравець "жовтої субмарини" заявив про напад у поліцію.

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У понеділок, 17 квітня, Комітет по боротьбі з насильством провів засідання, за підсумками якого було вирішено передати справу Вальверде до Комітету зі спортивних змагань Федерації футболу Іспанії. Наступне слухання щодо інциденту відбудеться 19 квітня, але, як повідомляє Marca, остаточно рішення ухвалять не раніше, ніж через півтора місяця.

Нагадаємо, що Вальверде загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів. Якби розгляд дійшов до кримінальної справи, санкція могла передбачати відсторонення від ігор від одного до шести місяців за агресію. Поки немає рішення відносно інциденту, гравець Реала може виступати за свою команду. Зазначимо, що останній матч в Ла Лізі "вершкові" проведуть 4 червня.

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