"Мы несколько пострадали в начале, но нашей целью было выйти вперед, и это то, что мы сделали. Нам придется потерпеть, потому что у Челси очень хорошая команда, с очень хорошими игроками. Должны выдержать еще 90 минут. Довольны результатом и игрой.

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Вы можете подумать, что мы могли больше прессинговать против десяти игроков, но когда было одиннадцать против одиннадцати, мы много боролись. В конце концов, я думаю, нам не хватило энергии и четкости. Мы должны быть довольны, но предстоит еще один матч. Должны повторить сегодняшнюю игру на Стемфорд Бридж, потому что знаем, что Челси сделает все возможное на следующей неделе.

Я всегда ищу лучшее для команды. Бывают игры, где мы можем создавать моменты с тремя нападающими, и я думаю, что Кроос очень помогает как плеймейкер, широко раздающий мяч и держащий его под контролем. Вы можете больше страдать в обороне, но если есть коллективная преданность делу, вы не страдаете. Это сработало хорошо.

Вальверде был лучшим игроком в поле. Он подарил столько энергии и хорошо знал свое место на поле. Он очень хорошо справился с защитными действиями вместе с Кроосом и блестяще отбирал мяч после первых 10 минут, когда мы внесли небольшие коррективы", – цитирует Анчелотти сайт Реала.

"У меня хорошие воспоминания о Лэмпарде, он был невероятным игроком. У меня также высокие ожидания, что он будет фантастическим менеджером – но не обязательно во вторник (в ответном матче 18 апреля – прим.)", – заявил тренер в эфире BT Sport.

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