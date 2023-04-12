"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как мадридский Реал одержал очередную победу над Челси, сделав серьезную заявку на полуфинал Лиги чемпионов.

В противостоянии между Реалом и Челси в текущем сезоне фаворит был очевиден. Во-первых, потому что мадридцы – признанные короли ЛЧ. Во-вторых, их соперник пребывал в ужасной форме. Лондонцы подходили к встрече, имея за плечами 4-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ, причем обидчиками были аутсайдеры и середняки.

Фрэнк Лэмпард сменил Грэма Поттера на посту коуча "пенсионеров", однако первый блин оказался гливким – Челси проиграл Вулверхэмптону. Мадрид, в свою очередь, прорвался в четвертьфинал благодаря выносу Ливерпуля (5:2, 1:0), а на прошлой неделе "сливочные" еще и разбили Барселону на Камп Ноу (4:0). Казалось, что шансов против такого соперника ни у кого нет, однако Вильяреал на выходных забил на Сантьяго Бернабеу трижды.

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Анчелотти и Лэмпард прибегли к проверенным кадровым решениям

В поединке с Вильяреалом тренер "сливочных" рано снял лидеров, да и мотивации в Ла Лиге у "королевского клуба" уже нет. К матчу с Челси команда подошла свежей и почти без потерь – сыграть не мог только травмированный Менди. Карло Анчелотти не стал ничего выдумывать в кадровом плане, повторив состав с недавнего Класико. Камавинга играл левого фулбека, Родриго выев в атаке, Вальверде – в опорной зоне, а Лунин – в запасе.



Фрэнк Лэмпард отказался от экспериментов с Галлахером в высокой позиции и схемой 4-3-3, перестроившись в 3-5-2 (5-3-2 без мяча). Чилвелл на левом фланге сменил Кукурелью, вместо Галлахера опорную зону укрепил Канте, а на острие атаки расположились Фелиш и Стерлинг. Хаверц, как и Мудрик, ждал своего шанса в запасе.

Челси удивил на старте

От лондонцев ожидали уже привычный депрессивный футбол. Возможно, этого ждали и мадридцы, что едва не вылезло боком. Уже на 2-й минуте Реал втянулся всей командой на чужую половину поля и сразу же получил разрезной пас от Канте – он вывел Фелиша один на один. Жоау пробил в ближний угол, однако Куртуа спас!

Еще через две минуты Канте протащил мяч сквозь гигантскую свободную зону в центре поля, после чего отдал передачу на левый край штрафной. Фелиш оттуда выполнил прострел, который в последний момент выбил Алаба. В общем, в первые 15-20 минуте Челси здорово работал в позиционном плане.

Гости стягивали "сливочных" на фланг и открывали пространство в центре, где Энцо Фернандес и и Канте разгоняли быстрые атаки. Как правило, они сразу направляли их в противоположный фланг. Изоляции для Чилвелла и Джеймса тоже работали, да и Фелиш неплохо цеплялся за мяч в глубине. Всё это проходило на высоких оборотах и с ощутимым вдохновением.

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Постепенно игра выровнялась, однако в глаза бросалось огромное количество пространства. Очень жаль, что Мудрик при таком футболе остался в запасе. Довольно быстро стало понятно – Реал сам провоцирует такой режим.

Карло Анчелотти поставил в опорную зону Крооса и Вальверде, хотя это было довольно условно и ситуативно. Главное, что там не было разрушительного Камавинги или Чуамени. Идея заключалась в том, чтобы раскрыть игру и свести ее к переходным фазам – Реал в них является сильнейшей командой планеты. Точно такой же ход мадридцы провернули в Эль-Класико.

И план работал. Адаптировавшись к игре Челси, "сливочные" начали привычную карусель с произвольной сменой позиций. Футболисты Реала открывались в любых зонах в зависимости от ситуации, заплетая комбинации. Опять круто проявлял себя Модрич, который перегрызал давление лондонцев в центре поля и стал одним из моторов контригры "бланкос". Всегда открытым был Кроос.

В конце концов, такой футбол вылился в гол на 22-й минуте. Мадридцы растянули Челси на чужой трети провели быструю атаку. Карвахаль в очередной раз открылся в полуфланге и выполнил черпачок в штрафную на Винисиуса, а тот пробил в касание – Кепа спас, однако Бензема тут же добил мяч в ворота. 1:0!

Челси практически сразу ответил атакой с переводом Энцо на правый фланг и прострелом Джеймса вдоль линии вратарской. Стерлинг замыкал, однако Милитао в последний момент помешал пробить прицельно. Мяч рикошетом от него пошел в ближний угол, но Куртуа спас.

Это был последний момент Челси в первом тайме. В дальнейшем Реал владел инициативой, ничего не позволяя сопернику. До перерыва "сливочные" провели аж 8 ударов только в створ, что является рекордом для одного тайма в этом противостоянии (начиная с 2003 года). Это должно было конвертироваться минимум в еще один гол.

В частности, вспоминается опасный дальний выстрел Феде на перекладиной. Кроме того, на край штрафной врывались Родриго и Винисиус – первый пробил в Кепу, а второй попытался подсечь мяч вдоль ворот. Тьяго Силва в падении вынес сферу. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "бланкос".

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Второй тайм начался в том же русле, в котором завершался первый. Реал продолжал раскатывать мяч в своих фирменных перепасовках с опусканиями Бензема, с треугольниками на правом фланге и изоляциями на левом.

На 50-й минуте такой футбол вылился в фантастический момент: Винисиус прошел Джеймса и Фофана, покатил на Бензема, а тот сбросил мяч на линию штрафной под удар Модричу – Лука закрутил в дальнюю девятку, но немного не попал!

А еще через несколько минут лондонцы потеряли Кулибали. Калиду получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Фрэн Лэмпард выпустил вместо него Кукурелью, причем Марк расположился именно на позиции центрбека. Команда перестроилась на схему с четырьмя защитниками.

Это решение вылилось в катастрофу – на 59-й минуте испанец проспал рывок Родриго за своей спиной, позволив ему принять заброс и убежать на свидание с Кепой. Чилвеллу пришлось идти на фол последней надежды, сбив бразильца перед штрафной. Арбитр сразу же показал красную карточку.

Челси остался в меньшинстве, а Лэмпард за несколько минут перестроился на базовую схему. На 65-й минуте он освежил свои 3-5-1 Гаверцом и Чалобой, на 75-й минуте Челси вновь сменил структуру. Лэмпард усилил атаку, сняв с игры Тьягу Силву и Канте – на поле появились Маунт и Галлахер. Мудрик на поле так и не вышел.

Это отнюдь не помогло Челси. В основное время второго тайма гости провели нанесли два удара по воротам, но даже трудно вспомнить, когда они были проведены. В компенсированное же время Маунт мог возродить интригу, получив прострел от Кукурелье и пробив с левого края штрафной – впрочем, свежий Рюдигер накрыл удар в подкате.

Реал в лайтовом режиме добил Челси

К счастью для лондонцев, Реал не особо поднимал обороты. Возможно, в этом была заслуга Челси, ведь блок 5-3-1 не очень способствовал растягиванию обороны. Инициатива была за "сливочными", однако моментов практически не возникало.

Впрочем, замены Карло Анчелотти снова похоронили соперника Реала. Асенсио вышел на 71-й минуте, а уже на 74-й забил второй гол в ворота Челси! Он стал следствием вбрасывания из аута, после которого Кроос отдал проникающий пас на левый край штрафной. Винисиус оттуда откатил на дугу, а Марко оттуда выстрелил в левый нижний угол – 2:0!

В компенсированное время хозяева могли и третий гол забить. Кепа выбил подачу Алабы на голову Бензема, а тот пробил над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бланкос" со счетом 2:0.

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