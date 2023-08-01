Хавбек сборной Италии Марко Верратти договорился с саудовским Аль-Хилялем о личном контракте. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Согласно источнику, отсутствие итальянца в контрольном матче ПСЖ с Интером лишний раз свидетельствует о том, что игрок мысленно находится уже в новом клубе.

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Ранее Романо сообщал, что Верратти подпишет с Аль-Хилялем трёхлетний контракт.

Однако сторонам нужно согласовать трансферную стоимость игрока. Сообщается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи требует за итальянца более 30 миллионов евро. Столичный клуб ждёт от саудовской стороны официального предложения.

Верратти провел за ПСЖ 416 матчей, присоединившись к клубу в 2012 году. За это время чемпион Европы-2020 успел отметиться 11 голами и 61 ассистом.

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