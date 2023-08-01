Хавбек збірної Італії Марко Верратті домовився із саудівським Аль-Хілялем про особистий контракт. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, відсутність італійця в контрольному матчі ПСЖ з Інтером зайвий раз свідчила про те, що гравець подумки перебуває вже в новому клубі.

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Раніше Романо повідомляв, що Верратті підпише з Аль-Хілялем трирічний контракт.

Однак сторонам потрібно узгодити трансферну вартість гравця. Повідомляється, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вимагає за італійця понад 30 мільйонів євро. Столичний клуб чекає від саудівської сторони офіційної пропозиції.

Верратті провів за ПСЖ 416 матчів, приєднавшись до клубу 2012 року. За цей час чемпіон Європи-2020 встиг відзначитися 11 голами і 61 асистом.

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