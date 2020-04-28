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Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере

11:26 103 Читати українською
Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере
Неймар / Reuters

Руководству Барселоны приходится отказываться от некоторых трансферных планов из-за финансовых проблем, которые вызвал коронавирус.

Действующие чемпионы Испании отказались от идеи подписания Неймара, информирует L'Esportiu со ссылкой на собственные источники в клубе.

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Годовой доход Барселоны уменьшится с 1 млрд евро до отметки 600-800 млн. "Блаугранас" тщательно будут планировать все свои расходы, и драгостоящий трансфер Неймара станет неподъемным в таких условиях. Зарплата бразильца в размере 30 млн евро также слишком большая роскошь.

Барселона сконцентрируется на подписании Лаутаро Мартинеса. Меньше будет как цена звезды Интера, так и его заработная плата. Кроме того, существует вариант обмена игроками с миланцами, что сэкономит дополнительные средства в бюджете "блаугранас".

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