Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере

Руководству Барселоны приходится отказываться от некоторых трансферных планов из-за финансовых проблем, которые вызвал коронавирус.

Действующие чемпионы Испании отказались от идеи подписания Неймара, информирует L'Esportiu со ссылкой на собственные источники в клубе.

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Годовой доход Барселоны уменьшится с 1 млрд евро до отметки 600-800 млн. "Блаугранас" тщательно будут планировать все свои расходы, и драгостоящий трансфер Неймара станет неподъемным в таких условиях. Зарплата бразильца в размере 30 млн евро также слишком большая роскошь.

Барселона сконцентрируется на подписании Лаутаро Мартинеса. Меньше будет как цена звезды Интера, так и его заработная плата. Кроме того, существует вариант обмена игроками с миланцами, что сэкономит дополнительные средства в бюджете "блаугранас".

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко