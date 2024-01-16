Звезда ПСЖ попал в немилость Луису Энрике – французский клуб должен заплатить за игрока сумасшедшую сумму
Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш все реже попадает в стартовый состав парижан.
Луис Энрике не впечатлен уровнем игры Гонсалу Рамуша – нападающий не нравится специалисту, как опция выбора в центре нападения, сообщает Sport.es.
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Это можно заметить по игровому времени португальца – Рамуш только в матче против Ревеля (6-й дивизион чемпионата Франции) в Кубке Франции отыграл 70 минут. В последних 5 поединках Лиги 1 Гонсалу провел на поле аж 1 минуту. Из-за отношения к Рамушу центральным нападающим ПСЖ стал Килиан Мбаппе, который испытывает дискомфорт от выступлений на этой позиции.
В общем, Рамуш отыграл за ПСЖ 19 матчей после перехода в аренду из Бенфики, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Парижане летом обязались выкупить форварда за 65 млн евро + 15 млн бонусами.
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