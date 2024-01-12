Нападающий Жироны Артем Довбик продолжает громко о себе заявлять в Европе в этом сезоне.

Портал WhoScored обнародовал рейтинг бомбардиров европейской топ-5 (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), которым нужно меньше всего времени на забитый гол.

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Лидирует в нем нападающий Штутгарта Сергу Гирасси (62,1 минута на гол). Далее идет Килиан Мбаппе из ПСЖ (73,9 минут на забитый мяч), Лаутаро Мартинес из Интера (89,6), Эрлинг Холанд (92,4). Сложнее всего забивать в Испании, где лидирует Артем Довбик (101,4 минуты на гол).

Напомним, в текущем сезоне Артем в 20 поединках за каталонцев оформил 12 голов и еще 6 раз ассистировал своим партнерам. Улучшить свою статистику украинский форвард сможет уже в воскресенье, 14 января, в матче 20-го тура Ла Лиги против Альмерии. Начало встречи в 15:00.

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