️ Best minutes per goal ratio in each of Europe's top five leagues this season (1000+ mins):



Serhou Guirassy (every 62.1 mins)

Kylian Mbappé (every 73.9 mins)

Lautaro Martínez (every 89.6 mins)

?????? Erling Haaland (every 92.4 mins)

Artem Dovbyk (every 101.4 mins) pic.twitter.com/xAl0QdlTIK