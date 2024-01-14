Лига 1: ПСЖ обыграл вице-чемпиона, Фонсека устроил погром, фиаско Лиона
Во французском чемпионате состоялись матчи 18 тура. Результаты в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 18 тур
Лилль – Лорьян – 3:0
Голы: Дэвид, 37, Кабелла, 90, Жегрова, 90+2
Метц – Тулуза – 0:1
Гол: Сьерро, 12
Удаление: Эрелле, 72 (М)
Нант – Клермон – 1:2
Голы: Молле, 47 – Николсон, 29, Аллевина, 89
Удаление: Траоре, 73 (Н)
Брест – Монпелье – 2:0
Голы: Магнети, 28, Ле Дуарон, 90+2
Гавр – Лион – 3:1
Голы: Льорис, 18, Сабби, 50, Опери, 62 – Ляказетт, 54
Удаления: О'Брайен, 30 (Л), Чалета-Царь, 90 (Л)
Ланс – ПСЖ – 0:2
Голы: Барколя, 30, Мбаппе, 89
Удаление: Граде, 45+2 (Л)
Нереализованный пенальти: Франковские, 6 (Л)
В центральном матче дня встретились чемпион и вице-чемпион Франции. ПСЖ приехал в гости к Лансу и одержал минимальную победу. Решающий гол забил Барколя, которому хороший пас в разрез дал Мбаппе. Правда, Ланс мог уже на шестой минуте открыть счет. Франковски не реализовал пенальти, пробив по центру ворот в Доннарумму. Весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после удаления Гради. В конце встречи Мбаппе с острого угла установил итоговый счет.
Лион прервал серию побед, уступил на выезде Гавру и остался в зоне вылета. Брест обыграл Монпелье и поднялся на третье место в таблице. Паулу Фонсека с Лиллем идет на пятом месте, разгромив Лорьян. В битве аутсайдеров Тулуза удержала победу против Метца и выбралась из опасной зоны.