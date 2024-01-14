Франция, 18 тур

Лилль – Лорьян – 3:0

Голы: Дэвид, 37, Кабелла, 90, Жегрова, 90+2

Метц – Тулуза – 0:1

Гол: Сьерро, 12

Удаление: Эрелле, 72 (М)

Нант – Клермон – 1:2

Голы: Молле, 47 – Николсон, 29, Аллевина, 89

Удаление: Траоре, 73 (Н)

Брест – Монпелье – 2:0

Голы: Магнети, 28, Ле Дуарон, 90+2

Гавр – Лион – 3:1

Голы: Льорис, 18, Сабби, 50, Опери, 62 – Ляказетт, 54

Удаления: О'Брайен, 30 (Л), Чалета-Царь, 90 (Л)

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голы: Барколя, 30, Мбаппе, 89

Удаление: Граде, 45+2 (Л)

Нереализованный пенальти: Франковские, 6 (Л)

В центральном матче дня встретились чемпион и вице-чемпион Франции. ПСЖ приехал в гости к Лансу и одержал минимальную победу. Решающий гол забил Барколя, которому хороший пас в разрез дал Мбаппе. Правда, Ланс мог уже на шестой минуте открыть счет. Франковски не реализовал пенальти, пробив по центру ворот в Доннарумму. Весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после удаления Гради. В конце встречи Мбаппе с острого угла установил итоговый счет.

Лион прервал серию побед, уступил на выезде Гавру и остался в зоне вылета. Брест обыграл Монпелье и поднялся на третье место в таблице. Паулу Фонсека с Лиллем идет на пятом месте, разгромив Лорьян. В битве аутсайдеров Тулуза удержала победу против Метца и выбралась из опасной зоны.