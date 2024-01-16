Луїс Енріке не вражений рівнем гри Гонсалу Рамуша – нападник не подобається фахівцю як опція вибору в центрі нападу, повідомляє Sport.es.

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Це можна помітити за ігровим часом португальця – Рамуш лише в матчі проти Ревеля (6-й дивізіон чемпіонату Франції) в Кубку Франції відіграв 70 хвилин. В останніх 5 поєдинках Ліги 1 Гонсалу провів на полі аж 1 хвилину. Через ставлення до Рамуша центральним нападником ПСЖ став Кіліан Мбаппе, який відчуває дискомфорт від виступів на цій позиції.

Загалом, Рамуш відіграв за ПСЖ 19 матчів після переходу в оренду з Бенфіки, відзначившись 4 голами та 1 асистом. Парижани влітку зобов'язались викупити форварда за 65 млн євро + 15 млн бонусами.

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