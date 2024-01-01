Вратарь ПСЖ Кейлор Навас мог вернуться в Реал летом 2023 года.

После того, как Куртуа получил тяжелую травму перед стартом сезона 2023/24, Кейлор Навас предлагал Реалу свои услуги, сообщает Marca.

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Впрочем, "сливочные" отказали своему экс-голкиперу, поскольку с самого начала хотели пригласить в команду Кепу Аррисабалагу.

Напомним, что Кейлор Навас выступал за Реал с 2014 по 2019 годы, откуда перешел в ПСЖ. В общем костариканец получил с мадридцами 3 Лиги чемпионов, 4 раза становился клубным чемпионом мира, 3 Суперкубка УЕФА и чемпионство в Ла Лиге.

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