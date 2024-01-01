Воротар ПСЖ Кейлор Навас міг повернутись до Реала влітку 2023 року.

Після того, як Куртуа зазнав важкої травми перед стартом сезону 2023/24, Кейлор Навас пропонував Реалу свої послуги, повідомляє Marca.

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Втім, "вершкові" відмовили своєму екс-голкіперу, оскільки з самого початку хотіли запросити до команди Кепу Аррісабалагу.

Нагадаємо, що Кейлор Навас виступав за Реал з 2014 по 2019 роки, звідки перейшов до ПСЖ. Загалом костариканець здобув з мадридцями 3 Ліги чемпіонів, 4 рази ставав клубним чемпіоном світу, 3 Суперкубки УЄФА та чемпіонство у Ла Лізі.

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