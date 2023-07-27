Мбаппе отказывается переходить в Саудовскую Аравию – астрономические суммы не перебили желание оказаться в Реале
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не намерен становиться соперником Криштиану Роналду на Ближнем Востоке.
Несмотря на то, что ПСЖ готов продать Мбаппе в саудовский Аль-Хиляль за 300 млн евро, а сам Килиан будет получать 700 млн в год согласно контракту, француз не хочет переходить на Ближний восток, сообщает L`Equipe.
Мбаппе может оказаться в Реале через Саудовскую Аравию – саудовцы ведут переговоры с Мадридом и ПСЖ
Окружение Мбаппе отклоняет возможность даже переговоров с Аль-Хилялем и исключает переезд в Саудовскую Аравию. Единственный клуб, в который хочет перебраться Килиан или этим или уже следующим летом, является мадридский Реал.
Напомним, что Мбаппе не поехал с командой на японское турне из-за нежелания продлевать контракт с клубом. Через год Килиан сможет покинуть команду бесплатно, и руководителей ПСЖ этот вариант не устраивает – они требуют от игрока уйти либо сейчас, либо продлить соглашение.