Наставник команды U-21 Владимир Микитин и его ассистент Сергей Руденко больше не будут работать в Заре, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны решили разорвать контракты по обоюдному согласию. "Заря искренне желает Владимиру Богдановичу и Сергею Ивановичу успехов в дальнейшей карьере и благодарит за сотрудничество", – тепло прощается с тренерами пресс-служба Зари.

В прошлом сезоне команда Микитина и Руденко финишировала в молодежном первенстве на пятом месте. Отметим, что бывший футболист сборной Украины Владимир Микитин начал тренировать Зарю в середине "нулевых".

К слову, недавно коуч Зари Виктор Скрипник был признан лучшим тренером УПЛ сезона 2019/20.

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