Наставник команди U-21 Володимир Микитин та його асистент Сергій Руденко більше не працюватимуть у Зорі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони вирішили розірвати контракти за обопільною згодою. "Зоря щиро бажає Володимиру Богдановичу і Сергію Івановичу успіхів у подальшій кар'єрі і дякує за співпрацю і сили, віддані луганському клубу", – тепло прощається з тренерами прес-служба Зорі.

У минулому сезоні команда Микитина і Руденка фінішувала в молодіжній першості на п'ятому місці. Зазначимо, що колишній футболіст збірної України Володимир Микитин почав тренувати Зорю в середині "нульових".

До слова, нещодавно коуч Зорі Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону 2019/20.

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