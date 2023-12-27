Реал предлагает Челси обмен голкиперами уже в зимнее окно – Андрей Лунин на Роберта Санчеса, утверждает Diario Gol.

Лунин вышел в лидеры среди голкиперов топ-5 лиг Европы – Анчелотти лишил украинца шансов на престижный трофей

Украинец качественно пользовался своими шансами в нынешнем сезоне, но не смог убедить Карло Анчелотти и хотел бы перейти в клуб, где будут доверять больше. Челси же не слишком доволен Робертом Санчесом, которого летом приобрели из Брайтона за 25 млн фунтов. Испанец регулярно допускал ошибки и получил травму.

В борьбе за Лунина остается и Ньюкасл, ищущий нового кипера после тяжелого повреждения Ника Поупа. Богатейший клуб мира сможет удовлетворить финансовые аппетиты Реала. Оба клуба АПЛ хотят начать переговоры с Мадридом в первые дни января, когда откроется трансферное окно.

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