Французский вингер Ньюкасла Аллен Сен-Максимен заявил, что покидает клуб, и что самым большим трофеем в составе "сорок" для него была игра за эту команду.

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"Несмотря на то, что эта глава завершилась, история не прекращается. Ньюкасл теперь дома. Я останусь самым большим его болельщиком. Я влюбился в этот клуб. Я мог покинуть его в самые тёмные для него дни, но для этого уже было слишком поздно: Ньюкасл пленил моё сердце. Спасти клуб от вылета из АПЛ значило для меня целый мир. Я всегда верил в этот клуб, и вот посмотрите теперь, где он находится. Я был частью Ньюкасла, и это мой самый большой трофей", – цитирует француза ВВС.

Сен-Максимен забил 13 мячей в 124 матчах за "сорок" с момента своего прибытия в клуб в августе 2019 года. По итогам прошлого сезона Ньюкасл занял четвёртое место и добыл путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ожидается, что игрок подпишет контракт с Аль-Ахли.

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