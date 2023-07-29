Французький вінгер Ньюкасла Аллен Сен-Максімен заявив, що покидає клуб, і що найбільшим трофеєм у складі "сорок" для нього була гра за цю команду.

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"Попри те, що ця глава завершилася, історія не припиняється. Ньюкасл тепер вдома. Я залишуся найвідданішим його вболівальником. Я закохався в цей клуб. Я міг покинути його в найтемніші для нього дні, але для цього вже було занадто пізно: Ньюкасл полонив моє серце. Врятувати клуб від вильоту з АПЛ означало для мене цілий світ. Я завжди вірив у цей клуб, і ось подивіться тепер, де він перебуває. Я був частиною Ньюкасла, і це мій найбільший трофей", – цитує француза ВВС.

Сен-Максимен забив 13 м'ячів у 124 матчах за "сорок" з моменту свого прибуття в клуб у серпні 2019 року. За підсумками минулого сезону Ньюкасл посів четверте місце і здобув путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Очікується, що гравець підпише контракт з Аль-Ахлі.

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