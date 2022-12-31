Роскошные выступления 21-летнего игрока вдохновили компанию Aiisa Condoms, специализирующуюся на изготовлении презервативов в ярких упаковках.

Наполи удвоит зарплату Кварацхелии

Лицо Хвичи появилось на очередной партии с комментарием: "Самый горячий грузинский мужчина года". Цена одной упаковки символизирует игровой номер вингера Наполи – 7,7 лари (2,85 доллара). Рекламная кампания понравилась далеко не всем фанатам, ведь некоторые считают ассоциации с таким товаром унизительными для Кварацхелии.

Aiisa Condoms часто получает судебные иски из-за своего творчества, однако даже не думает останавливаться. Неделю назад компания выпустила презерватив с Лео Месси, который держит в руках кубок мира, а в прошлом году досталось президенту страны-террориста Владимиру Путину.

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