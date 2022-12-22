Кварацхелия летом перешел из батумского Динамо в Наполи и за полгода стал звездой Серии А. Хвича отличился 8 голами и 10 ассистами в 17 матчах чемпионата и Лиги чемпионов.

Кварацхелия вдохновляется звездой НБА, ведя Наполи к чемпионству

Наполи уже сейчас предлагает грузину новый контракт до 2028-го. Неаполитанцы готовы удвоить нынешнюю зарплату вингера, которая составляет 1,2 миллиона евро в год чистыми. Стороны уже ведут переговоры.

Хвіча заслужил сравнение с легендой – его называют Кварадоной. Наполи благодаря его подвигам летит к первому Скудетто за 32 года, оторвавшись от конкурентов на 8 очков.