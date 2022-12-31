Розкішні виступи 21-річного гравця надихнули компанію Aiisa Condoms, яка спеціалізується на виготовлені презервативів в яскравих упаковках.

Наполі подвоїть зарплату Кварацхелії

Обличчя Хвічі з'явилося на черговій партії з коментарем: "Найгарячіший грузинський чоловік року". Ціна однієї упаковки символізує ігровий номер вінгера Наполі – 7,7 ларі (2,85 долара). Рекламна кампанія сподобалася далеко не всім фанатам, адже дехто вважає асоціації з таким товаром принизливими для Кварацхелії.

Aiisa Condoms часто отримує судові позови через свою творчість, проте навіть не думає зупинятись. Тиждень тому компанія випустила презерватив з Лео Мессі, який тримає в руках кубок світу, а минулого року дісталося президенту країни-терориста Владіміру Путіну.

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