"Неукротимые львы" объявили заявку на матчи квалификации КАН, в которую вошел представитель Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед принял неожиданное решение по Магуайру

Онана не получал вызов с первого матча ЧМ-2022, где у него возник конфликт с Ригобером Сонгом. Главный тренер камерунцев требовал от кипера отказаться от авантюрного стиля игры, но тот не послушался. Очевидно, сторонам удалось уладить недоразумения.

Ближайший матч Камерун проведет 12 сентября против Бурунди. Даже ничья гарантирует "неукротимым львам" выход на КАН-2023, который состоится с 5 по 28 января 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Ориентировочно в это время МЮ придется обходиться без Онана, за которого Интеру заплатили 50 млн евро.