"Неприборкані леви" оголосили заявку на матчі кваліфікації КАН, до якої увійшов представник Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед ухвалив несподіване рішення щодо Магуайра

Онана не отримував виклику з першого матчу ЧС-2022, де у нього виник конфлікт з Рігобером Сонгом. Головний тренер камерунців вимагав від кіпера відмовитися від авантюрного стилю гри, але той не послухався. Вочевидь, сторонам вдалося владнати непорозуміння.

Найближчий матч Камерун проведе 12 вересня проти Бурунді. Навіть нічия гарантує "неприборканим левам" вихід на КАН-2023, який відбудеться з 5 по 28 січня 2024 року в Кот-д'Івуарі. Орієнтовно в цей час МЮ доведеться обходитись без Онана, за якого заплатили Інтеру 50 млн євро.