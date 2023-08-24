Эмерик Ляпорт тепло попрощался с болельщиками Манчестер Сити. Испанец продолжит карьеру под руководством Луиша Каштру в Аль-Насре.

Клубы из Саудовской Аравии продолжают переманивать звездных игроков из топ-чемпионатов Европы. Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт уже в ближайшее время станет одноклубником Криштиану Роналду в Аль-Насре.

Неймар получил забивного партнера – Аль-Хиляль выложил рекордные 50 млн за бомбардира из АПЛ

"Уважаемые "горожане", сегодня я хотел поделиться с вами историей. Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Многие воспоминания, которые я навсегда сохраню в своем сердце", – написал Ляпорт в своем Twitter-аккаунте, прикрепив видео со знаковыми моментами в составе "горожан"

По неофициальной информации, испанец подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 20 миллионов евро на сезон – Манчестер Сити получит за трансфер около 30 миллионов.

В 2018 году Ман Сити выложил Атлетику Бильбао за Ляпорта 65 миллионов евро. Защитник сыграл за команду Хосепа Гвардиолы 180 матчей, забил 12 голов. Стал 5-кратным чемпионом Англии и выиграл ЛЧ 2022/23.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков