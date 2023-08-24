Емерік Ляпорт тепло попрощався з уболівальниками Манчестер Сіті. Іспанець продовжить кар'єру під керівництвом Луїша Каштру в Аль-Насрі

Клуби із Саудівської Аравії продовжують переманювати зіркових гравців з топ-чемпіонатів Європи. Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт вже найближчим часом стане одноклубником Кріштіану Роналду в Аль-Насрі.

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"Шановні "містяни", сьогодні я хотів поділитися з вами історією. Це тривало п'ять з половиною незабутніх років. Багато спогадів, які я назавжди збережу біля свого серця", – написав Ляпорт у своєму Twitter-акаунті, прикріпивши відео зі знаковими моментами у складі "містян".

За неофіційною інформацією, іспанець підпише трирічний контракт із зарплатою близько 20 мільйонів євро за сезон – Манчестер Сіті отримає за трансфер близько 30 мільйонів.

У 2018-му Ман Сіті виклав Атлетіку Більбао за Ляпорта 65 мільйонів євро. Захисник зіграв за команду Хосепа Гвардіоли 180 матчів, забив 12 голів. Став 5-разовим чемпіоном Англії та виграв ЛЧ 2022/23.

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