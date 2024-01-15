Ещё один поединок фаворита КАН-2023, Ганы, завершился не так, как можно было ожидать до стартового свистка.

Кубок африканских наций, 1-й тур, группа B

Гана – Кабо-Верде – 1:2

Голы: Джику, 56 – Монтейро, 17, Гарри Родригес, 90+2

В предыдущих матчах игрового дня фавориты, Нигерия и Египет, не смогли победить фаворитов, Экваториальную Гвинею и Мозамбик. Все пошло не по сценарию "черной звезды" на 17-й минуте – после дальнего удара Офори отбил мяч прямо на свободного Монтейро – 0:1.

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Еще до перерыва Гана отыгралась, но арбитр отменил гол Ашимеру из-за офсайда в эпизоде, который предшествовал взятию ворот. Все же ганцы отыгрались – Джику после подачи Джордана Айю сравнял счет. Он же и спас Гану от еще одного гола, выбив мяч с линии ворот. Казалось, что команды также разойдутся ничьей, но ошибка Идрисса Баба и того же Джику привела к тому, что Гарри Родригес закатил мяч в пустые ворота.

Таким образом, Кабо-Верде возглавил группу B с 3 очками, а вот Гана с 0 пунктов последняя. Египет и Мозамбик имеют по 1 баллу.

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Goal: Jamiro Monteiro | Ghana 0-1 Cape Verde pic.twitter.com/wUl6srf8aj — FootColic ️ (@FootColic) January 14, 2024