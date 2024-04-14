Наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг заменил аргентинского нападающего в перерыве матча с Борнмутом (2:2). Свое решение тренер объяснил тем, что в зоне Алехандро Гарначо команда часто теряла мяч.

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После игры вингер лайкнул два поста, в которых решение Тен Хага раскритиковал блогер Марк Голдбридж. В соцсетях он написал: "Гарначо был одним из наших лучших игроков этого сезона. Плохой первый тайм, но снимаем его в перерыве и задерживаем, потому что проблема – это шутка. Многие из каждой недели играли намного хуже, и все еще там. Тен Хаг тонко обвиняет Гарначо на послематчевой пресс-конференции... Не очень красиво выглядит, когда ты бросаешь под автобус 19-летнего игрока, который фактически принес тебе победы в этом сезоне. Но с другой стороны, он явно боится огорчить тех, кто больше зарабатывает".

Через некоторое время Гарначо убрал лайки с постов Голдбриджа, впрочем, скриншоты уже разлетелись в соцсетях.

Напомним, аргентинец в текущем сезоне сыграл за Манчестер Юнайтед в 42 матчах во всех турнирах. В активе Алехандро девять голов и четыре ассиста.

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