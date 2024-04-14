Наставник манкуніанців Ерік Тен Хаг замінив аргентинського нападника в перерві матчу з Борнмутом (2:2). Своє рішення тренер пояснив тим, що у зоні Алехандро Гарначо команда часто втрачала м'яч.

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Після гри вінгер лайкнув два пости, в яких рішення Тен Хага розкритикував блогер Марк Голдбрідж. В соцмережах він написав: "Гарначо був одним із наших найкращих гравців цього сезону. Поганий перший тайм, але знімаємо його в перерві та затримуємо, тому що проблема – це жарт. Багато хто з кожного тижня грав набагато гірше, і все ще там. Тен Хаг тонко звинувачує Гарначо на післяматчевій прес-конференції... Не дуже гарно виглядає, коли ти кидаєш під автобус 19-річного гравця, який фактично приніс тобі перемоги в цьому сезоні. Але з іншого боку, він явно боїться засмутити тих, хто більше заробляє".

Через деякий час Гарначо прибрав лайки з постів Голдбріджа, утім, скриншоти вже розлетілися у соцмережах.

Нагадаємо, аргентинець у поточному сезоні зіграв за Манчестер Юнайтед у 42 матчах у всіх турнірах. В активі Алехандро дев'ять голів та чотири асисти.

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