Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг не захотел отвечать на вопросы журналиста после игры с Борнмутом (2:2).

Манкунианцы сыграли вничью 2:2 с Борнмутом и съехали на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В конце пресс-конференции после игры с "вишнями" главный тренер Манчестер Юнайтед уже, судя по всему, собирался вставать и уходить, когда к нему обратился журналист.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2 – видео голов и обзор матча

– Вы сейчас на седьмом месте. Если опуститесь ниже, это будет худший результат МЮ в истории АПЛ. Думаете, вы закончите выше?

– Я не буду комментировать этот вопрос. Сейчас это неважно, – сказал нидерландец, поднимаясь с места и покидая помещение.

Напомним, Манчестер Юнайтед в АПЛ не может выиграть четыре матча подряд. У команды Тен Хага три ничьи и одно поражение.

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Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag



Full press conference: https://t.co/A5IZrXa4J4 pic.twitter.com/O72bACqzFx — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 13, 2024