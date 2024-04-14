Тен Хаг сбежал с пресс-конференции Манчестер Юнайтед – тренер взорвался из-за унизительного вопроса
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг не захотел отвечать на вопросы журналиста после игры с Борнмутом (2:2).
Манкунианцы сыграли вничью 2:2 с Борнмутом и съехали на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В конце пресс-конференции после игры с "вишнями" главный тренер Манчестер Юнайтед уже, судя по всему, собирался вставать и уходить, когда к нему обратился журналист.
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– Вы сейчас на седьмом месте. Если опуститесь ниже, это будет худший результат МЮ в истории АПЛ. Думаете, вы закончите выше?
– Я не буду комментировать этот вопрос. Сейчас это неважно, – сказал нидерландец, поднимаясь с места и покидая помещение.
Напомним, Манчестер Юнайтед в АПЛ не может выиграть четыре матча подряд. У команды Тен Хага три ничьи и одно поражение.
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