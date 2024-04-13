Илья Забарный ошибся в игре с Лутоном, но в очередной раз вышел в основе Борнмута, как и все предыдущие туры АПЛ. Поединок первого круга на Олд Траффорд завершился избиением МЮ 3:0. Команда Тен Хага снова “хромала” – всего 2 очка в 3 турах чемпионата.

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Старт встречи скорее намекал на новый погром "дьяволов", чем на реванш. Манчестер Юнайтед в очередной раз имел проблемы с организацией игры, зато соперник легко создавал остроту у ворот Онана. На 16-й минуте молодежь манкунианцев привезла себе гол. Гарначо обрезался в центре поля, а Камбвала неуклюже завалился на газон в борьбе с Соланке. Лучший бомбардир Борнмута бильярдным ударом положил свой 17-й гол в этом чемпионате.

МЮ удалось отыграться на ровном месте. Гости ударились в оборону "вишен", но пошла атака вторым темпом. Забарный хотел перехватывать прострел Гарначо, но вместо этого идеально подбросил под удар Бруну. Капитан Юнайтед едва не разорвал сетку мощной пушкой "между ушей" Нето.

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Борнмут не стушевался и пошел возвращать себе преимущество. Подопечные Ираолы нащупали слабое место на правом фланге обороны МЮ. Если Синистерра дважды простил, то Клюйверт был неумолим. Бедный Камбвалла пустил мяч между ног и только закрыл обзор Онана. Арбитр добавил к первому тайму аж 9 минут, и Бруну снова мог сравнять счет – выстрел Фернандеша приняла на себя перекладина.

До речі, вже 14 квітня Арсенал приймає Астон Віллу в рамках АПЛ. Тріумф "канонірів" ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 1,31, тоді як потенційна звитяга "вілланів" стала б великою сенсацією – 9,73. Нічийний результат дозволить помножити ставку на 6,06. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Тен Хаг в перерыве снял Гарначо, лень которого и приводила к проблемам на правом фланге. Не сказать, что игра "дьяволов" стала безупречной, но по крайней мере удалось лучше сдерживать атаки Борнмута. Гостям вновь посчастливилось забить без собственных усилий. Смит в абсолютно простенькой ситуации сыграл рукой – пенальти. Бруну четким ударом оформил дубль.

В последние полчаса команды предпринимали вялые попытки вырвать победу. Моментов было мало, но Юнайтед попытался исполнить свою любимую глупость прошлых туров – привезти пенальти на последних минутах. На 90+4-й минуте Камбвала рисковал навлечь на себя гору проклятий, срубив Кристи. 19-летнего француза спас VAR, который подсказал полевому судье, что фол был до штрафной площадки. Унал бездарно исполнил штрафной – 2:2 остаются.

МЮ продлил безвыигрышную серию до 4 туров и уже пропустил Ньюкасл на шестое место. Борнмут на 12-й строчке завершает сезон в свое удовольствие – вылет не грозит, еврокубки не светят.

Илья Забарный получил от SofaScore 6,7 – вместе с Синистеррой и Смитом худшая оценка среди полевых Борнмута. Ассист на соперника изрядно подпортил впечатление от игры украинца, хотя в остальных моментах он выглядел весьма солидно.

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