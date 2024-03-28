Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино хотел бы усилить линию защиты, поскольку ни Марк Кукурелья, ни Бен Чилвел не впечатлили специалиста. Оба защитника считаются ненадежными и их будущее в клубе под угрозой.

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Как сообщает El nacional, владелец Челси Тодд Бели и Маурисио Почеттино хотели бы видеть в команде Алехандро Бальде, который принадлежит Барселоне. "Синие" уже сделали первый шаг к трансферу игрока. "Кулес" получили предложение в размере 50 миллионов евро по защитнику.

Отмечается, что к футболисту Барселоны интерес проявляет также Манчестер Юнайтед.

Напомним, Алехандро Бальде – воспитанник "блаугранас". Всего за Барселону он сыграл в 79 матчах, в которых забил два гола и отдал восемь ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до 2028 года.

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