– Ваш агент Александр Панков, комментируя ваш забитый мяч, подколол Григорчука, требовавшего от вас в Черноморце быть более универсальным игроком.

– Скажу так. Тренеру виднее, на какой позиции использовать того или иного футболиста. В разговорах с Григорчуком я говорил о том, где мне было бы действовать более комфортно, но последнее слово за ним. Со своей стороны я буду выкладываться на максимум, где бы ни играл.

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– Тогда почему вы приняли решение покинуть Черноморец?

– Я играл не так много, как хотелось. Тогда было принято решение покинуть клуб.

– Как показал Черноморец по ходу сезона, у заточенности Григорчука на универсализм есть свои дивиденды.

– По-моему, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях, – цитирует Наумца портал Український футбол.

Напомним, ЛНЗ победил Черноморец в матче 16-го тура УПЛ (3:1). Один из голов в активе Владислава Наумца, огорчившего голкипера одесситов после сольного прохода.

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