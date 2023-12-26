– Ваш агент Олександр Панков, коментуючи ваш забитий м'яч, підколов Григорчука, який вимагав від вас у Чорноморці бути більш універсальним гравцем.

– Скажу так. Тренеру видніше, на якій позиції використовувати того чи іншого футболіста. В розмовах з Григорчуком я говорив про те, де мені було б діяти комфортніше, але останнє слово за ним. Зі свого боку я буду викладатися на максимум, де б не грав.

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– Тоді чому ви ухвалили рішення покинути Чорноморець?

– Я грав не так багато, як того хотілося. Тоді було вирішено залишити клуб.

– Як показав Чорноморець по ходу сезону, заточеність Григорчука на універсалізм має свої дивіденди.

– На мою думку, кожен гравець повинен розвивати свої сильні сторони, а не намагатися погано грати на кількох позиціях, – цитує Наумця портал Український футбол.

Нагадаємо, ЛНЗ переміг Чорноморець в матчі 16-го туру УПЛ (3:1). Один з голів в активі Владислава Наумця, який засмутив голкіпера одеситів після сольного проходу.

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