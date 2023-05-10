Защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд высказался по поводу ассиста в поединке АПЛ против Арсенала (2:2), который состоялся 9 мая.

"Честно говоря, я наслаждаюсь этим ассистом. Были небольшие колебания, потому что сперва я пытался прокинуть Зинченко между ног, а потом подумал, что не удастся.

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Но потом передумал: "Нет, нужно продолжать". После того, как я его обыграл, думал, что делать. Либо я сильно простреливаю вдоль вратарской, либо просто подаю. Наконец, принял правильное решение", – сказал Трент в комментарии пресс-службе АПЛ.

O que o Alexander-Arnold fez com o Zinchenko nesse lance kkkk

Ainda deu assistência.



Futuro lateral-direito do Barça joga muito.pic.twitter.com/VvnAdca0BF — Barça pelo Brasil (@barcapelobrasil) April 10, 2023

Напомним, защитник тогда прострелил на Фирмино, который сравнял счет на 87 минуте. Сейчас Арсенал идет вторым в чемпионате, а Ливерпуль – пятым.

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