У Моралеса спросили о перспективах новичков Шахтера – Хусрава Тоирова, Кевина Келси, Георгия Гочолейшвили и Дэнила Кастильо, который стал последним подписанием "горняков". Анализируя их потенциал, комментатор и соведущий программы ТаТоТаке вспомнил Александра Зинченко, который летом 2022-го сменил Манчестер Сити на Арсенал.

"Ждать ли Кастильо со следующего сезона в основной обойме Шахтера? Никто не ответит на этот вопрос. Мы можем говорить об уровне игры, который видели, а предусмотреть его адаптивные возможности невозможно. Есть гораздо более сильные футболисты, которые не могут адаптироваться на новом месте.

"Шахтер сменил ориентир": Срна прокомментировал исторический трансфер "горняков"

Яркий пример – Габриэль Барбоза (на родине известен как Габигол). Это был крах в Европе, но все говорили, что он классный. Когда он вернулся на родину, то снова начал всех разрывать. У него даже в Португалии не получилось, это парадокс. Как это, когда бразилец не может раскрыться в Португалии? А бывает даже такое.

Психологические вещи сложно прогнозировать. Не все зависит от таланта и усердия. Можно привести пример с Зинченко. Я не считаю его суперталантом, но он абсолютно адаптивный человек. Он приехал в чужую страну и сразу стал "своим" парнем. Он шутит, смеется и партнеры к нему тянутся. Сначала на уровне общения, а потом уже и в игре. Они видят, что нормальный и веселый парень, и начинают общаться. От этого тоже многое зависит.

Есть и другие примеры, те же интроверты Месси и Роналду, но ведь они гении, а по гениям нельзя сравнивать. Но психология – это сложно. Прогнозировать его успех я не буду, но скажу, что все задатки у него для реализации присутствуют", – цитирует Моралеса Украинский футбол.

Зинченко – ключевой игрок Арсенала: создал магический треугольник, самый важный на мяче, плохая оборона – миф