Зірка Ліверпуля насолоджується результативним приниженням Зінченка: "Були невеликі вагання"
Захисник мерсисайдців Трент Александер-Арнольд висловився щодо асисту у поєдинку АПЛ проти Арсенала (2:2), який відбувся 9 травня.
"Чесно кажучи, я насолоджуюся цим асистом. Були невеликі вагання, тому що спершу я намагався прокинути Зінченку поміж ніг, а потім подумав, що не вдасться.
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Але потім передумав: "Ні, треба продовжувати". Після того, як я його обіграв, думав, що ж робити. Або я сильно прострілюю вздовж воротарського, або просто подаю. Зрештою, ухвалив правильне рішення", – сказав Трент у коментарі прес-службі АПЛ.
Нагадаємо, крайній захисник тоді прострілив на Фірміно, який зрівняв рахунок на 87 хвилині. Зараз Арсенал йде другим у чемпіонаті, а Ліверпуль – п'ятим.
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