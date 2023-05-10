"Чесно кажучи, я насолоджуюся цим асистом. Були невеликі вагання, тому що спершу я намагався прокинути Зінченку поміж ніг, а потім подумав, що не вдасться.

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Але потім передумав: "Ні, треба продовжувати". Після того, як я його обіграв, думав, що ж робити. Або я сильно прострілюю вздовж воротарського, або просто подаю. Зрештою, ухвалив правильне рішення", – сказав Трент у коментарі прес-службі АПЛ.

O que o Alexander-Arnold fez com o Zinchenko nesse lance kkkk

Ainda deu assistência.



Futuro lateral-direito do Barça joga muito.pic.twitter.com/VvnAdca0BF — Barça pelo Brasil (@barcapelobrasil) April 10, 2023

Нагадаємо, крайній захисник тоді прострілив на Фірміно, який зрівняв рахунок на 87 хвилині. Зараз Арсенал йде другим у чемпіонаті, а Ліверпуль – п'ятим.

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