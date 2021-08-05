Защитник Лестера Уэсли Фофана выбыл на длительное время из-за травмы, которую получил в товарищеском матче против Вильярреала.

Француз выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, которое получил после жесткого подката нападающего Вильярреала Фера Ниньо в спарринге. У Фофана подозрение на перелом малоберцовой кости, что защитник подтвердил в соцсетях.

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"Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасной медицинским штабом. Я сообщу вам новости, как только мне поставят окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и сильнее", – написал Фофана в своем Twitter.

К слову, защитник провел 42 матча в составе Лестера в прошлом сезоне, записав в свой актив 1 ассистом.

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Get well soon Wesley Fofana, Football is behind you. ️ pic.twitter.com/cOjtxUzbpk — Jack (@JackWhitman_7) August 4, 2021