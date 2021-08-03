Напомним, в понедельник, 2 августа, 28-летний нападающий не вернулся в расположение команды после отпуска. Это связывают с желанием Кейна сменить клуб – интерес к форварду сборной Англии активно проявляет Манчестер Сити.

Кейн будет наказан за саботаж – Тоттенхэм настроен решительно

Руководство "шпор" уже оштрафовало капитана команды, но Харри свою позицию не изменил. Он не вернется в расположение клуба, пока Тоттенхэм не гарантирует, что продаст его. Более того, в разговоре с одним из футболистов Манчестер Сити (не англичанином), Кейн сообщил о своем желании перейти именно в команду Хосепа Гвардиолы, убеждает The Athletic.

Соответственно, капитан Тоттенхэма больше не планирует играть за лондонцев. "Шпоры" не собираются идти на уступки Кейну. Даже если лондонцы согласятся продать бомбардира, то точно не в английский клуб. При этом сумма, которую планирует получить Тоттенхэм, стартует от 150 млн фунтов.

Заметим, что в составе Тоттенхэма Кейн 6 раз становился лучшим бомбардиром АПЛ (в частности, и в сезоне 2020/21). Воспитанник "шпор" сыграл за первую команду 336 матчей, в которых забил 221 гол и отдал 47 ассистов. Несмотря на такую ​​роскошную статистику, нападающий в своей карьере еще ничего не выиграл.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21