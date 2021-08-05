Захисник Лестера Уеслі Фофана вибув на тривалий час через травму, яку отримав у товариському матчі проти Вільяреала.

Француз вибув на невизначений термін через пошкодження, яке отримав після жорсткого підкату нападника Вільяреала Фера Ніньйо у спарингу. У Фофана підозра на перелом малогомілкової кістки, що оборонець підтвердив у соцмережах.

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"Привіт, хлопці, велике спасибі за всі ваші повідомлення. Сьогодні поганий день, але я перебуваю в приголомшливому клубі з прекрасною медичним штабом. Я повідомлю вам новини, як тільки мені поставлять остаточний діагноз, але ми вже знаємо, що у мене перелом малогомілкової кістки. Я скоро повернуся і сильніше", – написав Фофана у своєму Twitter.

До слова, оборонець провів 42 матчі у складі Лестера у минулому сезоні, записавши до свого активу 1 асистом.

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Get well soon Wesley Fofana, Football is behind you. ️ pic.twitter.com/cOjtxUzbpk — Jack (@JackWhitman_7) August 4, 2021