Звезда Лацио устроил бунт ради трансфера – клуб подготовил наказание
16:47 - Читати українською
Руководство Лацио вынуждено воспитывать опального полузащитника Луиса Альберто.
Испанец не явился на предсезонных сборах команды, информирует Corriere dello Sport.
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Этим летом Альберто рассчитывал перебраться в другой клуб, но Лацио задрал слишком высокую цену – 60 млн евро. Плеймейкер "орлов" решил достичь своего мятежными методом. Руководство римлян уже предупредило агентов 28-летнего игрока, что тот будет оштрафован.
Добавим, что в прошлом сезоне Альберто провел 40 матчей, отличился 9 голами и 4 ассистами.
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