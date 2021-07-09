Испанец не явился на предсезонных сборах команды, информирует Corriere dello Sport.

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Этим летом Альберто рассчитывал перебраться в другой клуб, но Лацио задрал слишком высокую цену – 60 млн евро. Плеймейкер "орлов" решил достичь своего мятежными методом. Руководство римлян уже предупредило агентов 28-летнего игрока, что тот будет оштрафован.

Добавим, что в прошлом сезоне Альберто провел 40 матчей, отличился 9 голами и 4 ассистами.

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