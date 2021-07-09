Зірка Лаціо влаштував бунт заради трансферу – клуб підготував покарання
16:47 - Читать на русском
Керівництво Лаціо змушене виховувати опального півзахисника Луїса Альберто.
Іспанець не з'явився на передсезонних зборах команди, інформує Corriere dello Sport.
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Цього літа Альберто розраховував перебратися в інший клуб, але Лаціо задер надто високу ціну – 60 млн євро. Плеймейкер "орлів" вирішив досягнути свого бунтівними методом. Керівництво римлян вже попередило агентів 28-річного гравця, що той буде оштрафований.
Додамо, що в минулому сезоні Альберто провів 40 матчів, відзначився 9 голами та 4 асистами.
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