У Салернитаны прогнозируемо возникли проблемы с регистрацией на новый сезон Серии А.

Как известно, клуб принадлежит компаниям сына и зятя президента Лацио Клаудио Лотито. Согласно правилам, в одном дивизионе не может быть две команды, которыми владеет одна семья.

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Салернитана в прошлом розыгрыше Серии В заняла второе место и завоевала путевку в элиту. Чтобы пройти регистрацию нужно было сменить собственников, но это так и не удалось. Компании Энрико Лотито и Марко Моццаромы пытались найди выход другим способом.

Руководство Салернитаны было передано "слепому трасту", однако он не прошел проверку. Итальянская федерация футбола (FIGC) отклонила предложение о передаче управления трасту, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что проверка FIGC не смогла подтвердить независимость "слепого траста" от компаний-собственниц . Следовательно, у Салернитаны осталось время, чтобы найти решение, только до субботы, 3 июля.

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