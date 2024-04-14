Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны получил травму в матче против Торино (0:0) в 32 туре Серии А.

Под конец встречи "Старой сеньоры" и "быков" польский вратарь получил повреждение после столкновения с защитником Адамом Масиной.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Войцех Щенсны доигрывал дерби с двойным переломом носа. После игры его сразу направили в больницу, где провели экстренную операцию. Поляк пропустит матч с Кальяри и рассчитывает вернуться на поле уже на встречу против Лацио.

Напомним, что Ювентус сейчас находится на третьем месте с 63 баллами. От Интера, который лидирует в Серии А, команда Аллегри отстает на 19 очков.

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