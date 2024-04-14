Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни отримав травму в матчі проти Торіно (0:0) у 32 турі Серії А.

Під кінець зустрічі "Старої сеньйори" та "биків" польський воротар отримав пошкодження після зіткнення з захисником Адамом Масіною.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Войцех Щенсни догравав дербі з подвійним переломом носа. Після гри його одразу направили в лікарню, де провели екстрену операцію. Поляк пропустить матч з Кальярі і розраховує повернутися на поле вже на зустріч проти Лаціо.

Нагадаємо, що Ювентус наразі перебуває на третьому місці з 63 балами. Від Інтера, який лідирує в Серії А, команда Аллегрі відстає на 19 очок.

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