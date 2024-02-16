Товарищеский матч

Интер Майами – Ньюэллс Олд Бойз – 1:1

Голы: Борхелин, 64 – Диас, 83

После восточного турне Интер Майами вернулся домой для последнего спарринга в рамках подготовки. Соперником флоридцев стал клуб детства Лео Месси – Ньюэллс Олд Бойз.

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Сергей Кривцов до сих пор травмирован и даже не попал в заявку. Зато Луис Суарес и Месси вышли в основе. Матч оказался довольно скучным. Голы залетели, когда главных звезд уже на поле не было. Интер открыл счет благодаря качественному исполнению углового, а Ньюэллс отыгрался после грубой ошибки прямого конкурента Кривцова – Райана Сейлора.

Уже 22 февраля Месси и компания начинают официальный сезон. В рамках первого тура МЛС Интер будет принимать Реал Солт Лейк.

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