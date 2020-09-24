Канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс может вложиться в европейский футбол. Вместе с коллегой Робом Макэлхенни они могут стать совладельцами валлийского Рексема.

"Красные драконы" могут перейти под крыло голливудских звезд, утверждает Sky Sports.

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В данный момент Рексем принадлежит болельщикам. Однако, недавно 97,5 % опрошенных фанатов проголосовали за старт переговоров с потенциальными инвесторами. Рейнольдс и Макэлхенни якобы готовы инвестировать в клуб 2 млн фунтов. Рексем является старейшим валлийским клубом, но еще с XIX века выступает в английском чемпионате.

Сезон 2020/21 Рексэм начнет в Национальной лиге – 5-м по силе дивизионе Англии. Старт первенства запланирован на 3 октября.

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