"Сороки" не будут проданы группе компаний, связанной с Саудовской Аравией. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ньюкасл оформил переход еще одного экс-лидера Борнмута

Руководство Ньюкасла не смогло убедить АПЛ, что холдинг в своей деятельности независим от власти монархии. Группа в составе Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers вышла из переговоров. Контроль за тайнсайдцами сохранит нынешний владелец Ньюкасла Майк Эшли.

К слову, Ньюкасл завершил сезон 2019/20 на 13-й строчке Премьер-лиги. Новый чемпионат Англии стартует уже 12 сентября. В стартовом туре "сороки" встретятся с Вест Хэмом.

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