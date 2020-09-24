Канадський актор і кінопродюсер Раян Рейнольдс може вкластися у європейський футбол. Разом із колегою Робом Макелхенні вони можуть стати співвласниками валлійського Рексема.

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Наразі Рексем належить уболівальникам. Проте, нещодавно 97,5 % опитаних фанатів проголосували за старт перемовин із потенційними інвесторами. Рейнольдс і Макелхенні нібито готові інвестувати в клуб 2 млн фунтів. Рексем є найстарішим валлійським клубом, але ще з XIX століття виступає в англійському чемпіонаті.

Сезон 2020/21 Рексем розпочне в Національній лізі – 5-му за силою дивізіоні Англії. Старт першості запланований на 3 жовтня.

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