Игрок лиссабонской Бенфики Хоссейн Тайеби присоединился к разгрому венгерского Халадаша (8:3), оформив роскошный дубль – один из голов ошеломил даже партнеров по команде.

Бенфика разбила Халадаш с неприличным счетом 8:3, а Тайеби стал одной из главных звезд матча, забив сразу два роскошных гола.

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Первый из них нужно видеть – иранец стоял спиной к воротам, правой ногой покатил мяч, а левой мгновенно закинул в ворота. Голкипер не мог ожидать такого коварного удара. Почти сразу Хоссейн забил второй раз: после перехвата у собственных ворот Тайеби шведой закинул за шиворот голкиперу.

К слову, Бенфика является соперником Урагана из Ивано-Франковска и возглавляет группу D, набрав 6 очков. Кроме Халадаша, жертвами лиссабонцев стал украинский клуб, который вчера проиграл "орлам" 4:0. В настоящее время Ураган разделяет 2-3 места с Леванте, имея в активе по 3 очка. Из группы выходит только одна команда – сразу в полуфинал футзальной Лиги чемпионов.

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