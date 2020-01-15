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Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол в ворота Финляндии – видео космической комбинации

15 января 08:00 1019 Читати українською
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол в ворота Финляндии – видео космической комбинации
Женская сборная Украины по футзалу / УАФ

Комбинации, которую создали наши девушки в матче против сборной Финляндии, могут позавидовать лучшие форварды мира.

Женская сборная Украины по футзалу в эти дни принимает участие в турнире Lviv Freedom Cup-2020. В престижном соревновании, кроме украинок, соревнуются еще пять сборных – Венгрия, Италия, Словакия, Финляндия и Чехия.

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Наши девушки, которые при жеребьевке попали в группу А, успешно прошли своих соперников: в первом матче была разгромлена сборная Венгрии (5:1), а затем пострадала и Финляндия (5:2). Отметим, что сборная Украины стала первым финалистом турнира и в решающем матче встретится с итальянками.

Отдельно стоит отметить гол украинок в ворота команды Финляндии – комбинация получилась просто космической.

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